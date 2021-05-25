Записаться на экскурсию можно будет и предварительно.
В пресс-службе комплекса сообщили, что планетарий может стать также образовательной площадкой для школьников, поскольку музей уже имеет опыт проведения занятий учителями истории.
Посетить новую цифровую зону музейного учреждения в Махачкале, по словам главы парка Тимура Велиханова, можно будет уже 31 мая, сообщает «Дагестанская правда».
Записаться на экскурсию можно будет и предварительно.
В пресс-службе комплекса сообщили, что планетарий может стать также образовательной площадкой для школьников, поскольку музей уже имеет опыт проведения занятий учителями истории.
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