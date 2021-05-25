ЗАМАНА - Детям в Дагестане начали оформлять путевки в лагерь

Детям в Дагестане начали оформлять путевки в лагерь

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25 мая, 2021. Вторник 12:04
Детям в Дагестане начали оформлять путевки в лагерь

Заявления на получение путевок в детские оздоровительные лагеря начали принимать уже накануне во всех многофункциональных центрах региона.

Детям в Дагестане начали оформлять путевки в лагерь
Общество

По словам представителей ведомства, очереди на прием заявок образовались задолго до начала рабочего дня.

Отмечено, что за одни только сутки через МФЦ полностью распределены путёвки в лагерь «Солнечный берег».

 

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