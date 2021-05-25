По словам представителей ведомства, очереди на прием заявок образовались задолго до начала рабочего дня.
Отмечено, что за одни только сутки через МФЦ полностью распределены путёвки в лагерь «Солнечный берег».
Заявления на получение путевок в детские оздоровительные лагеря начали принимать уже накануне во всех многофункциональных центрах региона.
По словам представителей ведомства, очереди на прием заявок образовались задолго до начала рабочего дня.
Отмечено, что за одни только сутки через МФЦ полностью распределены путёвки в лагерь «Солнечный берег».
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