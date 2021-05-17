Корабли Каспийской флотилии примут участие в совместном морском учении с ВМС Казахстана
- Автор Хадижат
- 17 мая, 2021. Понедельник 20:19
С 18 по 24 мая корабельным силам предстоит реализация учебно-боевых задач в морских полигонах Каспийского моря, которые находятся на территориях России и Республики Казахстан.
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