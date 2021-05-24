Села и города Дагестана могут получить гранты на развитие своих территорий

Продолжается прием обращений от городов и исторических поселений Дагестана для участия во Всероссийском конкурсе формирования удобной городской среды. Заявку на участие могут подать населенные пункты региона, в которых проживают менее 100 тысяч человек.