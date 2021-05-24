Села и города Дагестана могут получить гранты на развитие своих территорий
- Автор Хадижат
- 24 мая, 2021. Понедельник 15:38
Продолжается прием обращений от городов и исторических поселений Дагестана для участия во Всероссийском конкурсе формирования удобной городской среды. Заявку на участие могут подать населенные пункты региона, в которых проживают менее 100 тысяч человек.
В текущем году, премиальный фонд конкурса составляет 10 миллиардов рублей. Стоит отметить, что конкурс проходит в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
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