ЗАМАНА - Села и города Дагестана могут получить гранты на развитие своих территорий

Села и города Дагестана могут получить гранты на развитие своих территорий

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24 мая, 2021. Понедельник 15:38
Села и города Дагестана могут получить гранты на развитие своих территорий

Продолжается прием обращений от городов и исторических поселений Дагестана для участия во  Всероссийском конкурсе формирования удобной городской среды. Заявку на участие могут подать населенные пункты региона, в которых проживают менее 100 тысяч человек. 

Села и города Дагестана могут получить гранты на развитие своих территорий
Общество
В текущем году, премиальный фонд конкурса составляет 10 миллиардов рублей.  Стоит отметить, что конкурс проходит в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

 

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