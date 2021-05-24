Новый спортивный объект, построенный силами жителей села и за счет софинансирования из районного бюджета, обустроен всеми необходимыми условиями, включающими в себя душевые комнаты, раздевалки, санузлы.
В Новолакском районе открыли новый спорткомплекс
- Автор Арслан
- 24 мая, 2021. Понедельник 14:22
В торжественном открытии спорткомплекса «Цунди-Щабдух» в селении Гамиях приняла участие делегация во главе с Первым заместителем Председателя Правительства Дагестана Нюсретом Омаровым.
Последнее от Арслан
- В Новолакском районе к 100-летию со дня образования ДАССР открыли ряд объектов
- Гунибский район получит поддержку Правительства Дагестана
- Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года
- В Дербенте открыли обновленное кладбище Кырхляр
- В Табасаранском районе построят мост