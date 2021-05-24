ЗАМАНА - В Новолакском районе открыли новый спорткомплекс

В Новолакском районе открыли новый спорткомплекс

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24 мая, 2021. Понедельник 14:22
В Новолакском районе открыли новый спорткомплекс

В торжественном открытии спорткомплекса «Цунди-Щабдух» в селении Гамиях приняла участие делегация во главе с Первым заместителем Председателя Правительства Дагестана Нюсретом Омаровым.

В Новолакском районе открыли новый спорткомплекс
Общество

Новый спортивный объект, построенный силами жителей села и за счет софинансирования из районного бюджета, обустроен всеми необходимыми условиями, включающими в себя  душевые комнаты, раздевалки, санузлы.

 

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