Премьер-министр выяснил, что в центре, в первую очередь, отсутствуют помещения, соответствующие современным требованиям к процессу обучения. Об этом, а также о том, что в учреждении отсутствует ряд оборудования, транспорта, необходимого для монтажа и демонтажа оборудования, Амирханову рассказал директор центра Гаджимурад Усманилаев.
Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года
- Автор Арслан
- 24 мая, 2021. Понедельник 11:55
Прежде чем поздравить воспитанников Республиканского центра дистанционного обучения детей инвалидов с окончанием учебного года Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов ознакомился с деятельностью учреждения.