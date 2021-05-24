ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года

Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года

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24 мая, 2021. Понедельник 11:55
Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года

Прежде чем поздравить воспитанников Республиканского центра дистанционного обучения детей инвалидов с окончанием учебного года Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов ознакомился с деятельностью учреждения.

Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года
Общество

Премьер-министр выяснил, что в центре, в первую очередь, отсутствуют помещения, соответствующие современным требованиям к процессу обучения. Об этом, а также о том, что в учреждении отсутствует ряд оборудования,  транспорта, необходимого для монтажа и демонтажа оборудования, Амирханову рассказал директор центра Гаджимурад Усманилаев.

 

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