Абдулпатах Амирханов поздравил учащихся центра обучения детей инвалидов с окончанием учебного года

Премьер-министр выяснил, что в центре, в первую очередь, отсутствуют помещения, соответствующие современным требованиям к процессу обучения. Об этом, а также о том, что в учреждении отсутствует ряд оборудования, транспорта, необходимого для монтажа и демонтажа оборудования, Амирханову рассказал директор центра Гаджимурад Усманилаев.