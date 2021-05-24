Как информируют «Дербентские новости», проект, благодаря которому кладбище подверглось комплексному благоустройству, был профинансирован благотворительным фондом «Иман», руководителем которого является супруга Сулеймана Керимова.
В Дербенте открыли обновленное кладбище Кырхляр
- Автор Арслан
- 24 мая, 2021. Понедельник 11:35
В церемонии открытия древнего кладбища Кырхляр, где, согласно преданиям, похоронены сорок сподвижников пророка Мухаммада (с.а.в), при участии Фирузы Керимовой, госсекретаря РД Хизри Абакарова, мэра Дербента Рустамбека Пирмагомедова.