ЗАМАНА - В Дербенте открыли обновленное кладбище Кырхляр

В Дербенте открыли обновленное кладбище Кырхляр

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24 мая, 2021. Понедельник 11:35
В Дербенте открыли обновленное кладбище Кырхляр

В церемонии открытия древнего кладбища Кырхляр, где, согласно преданиям, похоронены сорок сподвижников пророка Мухаммада (с.а.в), при участии Фирузы Керимовой, госсекретаря РД Хизри Абакарова, мэра Дербента Рустамбека Пирмагомедова.

В Дербенте открыли обновленное кладбище Кырхляр
Общество

Как информируют «Дербентские новости», проект, благодаря которому кладбище подверглось комплексному благоустройству, был профинансирован благотворительным фондом «Иман», руководителем которого является супруга Сулеймана Керимова.

 

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