Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета, новый мост соединит новую дорогу через южный склон Халагского хребта (Угул-дере) с основной трассой Хучни- Халаг.
В Табасаранском районе построят мост
- Автор Арслан
- 24 мая, 2021. Понедельник 10:57
Идея построить мост через реку Афначай, как сообщает «Дагестанская правда», принадлежит участникам ВОВ.
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