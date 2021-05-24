ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов осмотрел состояние социальных объектов в Чохе

Абдулпатах Амирханов осмотрел состояние социальных объектов в Чохе

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24 мая, 2021. Понедельник 10:49
Абдулпатах Амирханов осмотрел состояние социальных объектов в Чохе

В рамках рабочей поездки в Гунибский район Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов посетил аул Чох.

Абдулпатах Амирханов осмотрел состояние социальных объектов в Чохе
Общество

Данный населенный пункт сегодня ощущает недостаток в новых соц объектах, из-за чего глава правительства прежде всего ознакомился с состоянием местной школы, больницы и детсада, нуждающихся в ремонте.
Амирханов поговорил с местным населением, преподавателями и докторами выслушав их мнение о территории, наиболее подходящей для размещения новых социальных объектов.
Профильным министерствам и ведомствам даны распоряжения о проработке вопроса строительства данных объектов в Чохе.

 

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