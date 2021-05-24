Абдулпатах Амирханов осмотрел состояние социальных объектов в Чохе

Данный населенный пункт сегодня ощущает недостаток в новых соц объектах, из-за чего глава правительства прежде всего ознакомился с состоянием местной школы, больницы и детсада, нуждающихся в ремонте.

Амирханов поговорил с местным населением, преподавателями и докторами выслушав их мнение о территории, наиболее подходящей для размещения новых социальных объектов.

Профильным министерствам и ведомствам даны распоряжения о проработке вопроса строительства данных объектов в Чохе.