Данный населенный пункт сегодня ощущает недостаток в новых соц объектах, из-за чего глава правительства прежде всего ознакомился с состоянием местной школы, больницы и детсада, нуждающихся в ремонте.
Амирханов поговорил с местным населением, преподавателями и докторами выслушав их мнение о территории, наиболее подходящей для размещения новых социальных объектов.
Профильным министерствам и ведомствам даны распоряжения о проработке вопроса строительства данных объектов в Чохе.
Абдулпатах Амирханов осмотрел состояние социальных объектов в Чохе
- Автор Хадижат
- 24 мая, 2021. Понедельник 10:49
В рамках рабочей поездки в Гунибский район Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов посетил аул Чох.
Данный населенный пункт сегодня ощущает недостаток в новых соц объектах, из-за чего глава правительства прежде всего ознакомился с состоянием местной школы, больницы и детсада, нуждающихся в ремонте.
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