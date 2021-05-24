Данная территория расположена рядом со школой № 48 и религиозным зданием, благоустройство данной территории оправдано отсутствием в данной местности благоустроенным общественным пространством, а также приведением в непригодность использования данной территории, площадь охватываемой территории 1621 кв. м.
В рамках благоустройства предусматривается организация функционального освещения повышающая безопасность используемой территории, площадки для отдыха взрослых, озеленение (высадка деревьев и кустарников, способствующих повышению климатического комфорта), обустройство малыми архитектурными формами, замена мощения тротуарной плитки проектируемых дорожек и биологическая рекультивация земель с помощью газонных трав.
Напомним, что голосование за объекты для предстоящего благоустройства проходит на сайте za.gorodsreda.ru.
Сквер в поселке Новый Кяхулай принимает участие в голосовании ФГКС
- Автор Хадижат
- 24 мая, 2021. Понедельник 00:13
Одной из территорий, представленных в голосовании на благоустройство от города Махачкала стало пространство по ул. Хаппалаева, пос. Новый Кяхулай.
Данная территория расположена рядом со школой № 48 и религиозным зданием, благоустройство данной территории оправдано отсутствием в данной местности благоустроенным общественным пространством, а также приведением в непригодность использования данной территории, площадь охватываемой территории 1621 кв. м.
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