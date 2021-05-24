В мероприятии участвовали руководство района, ветераны-военнослужащие погранвойск, семьи жертв, представители ветеранских и некоммерческих объединений а также журналисты.
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В селе Шодрода Ботлихского района открыли обелиск памяти воинов-пограничников
- Автор Хадижат
- 24 мая, 2021. Понедельник 00:03
Обелиск памяти военнослужащих пограничных войск Железноводского пограничного отряда особого назначения, погибших в процессе выполнения армейского долга в 1995 году открыли в селе Шодрода Ботлихского района.
В мероприятии участвовали руководство района, ветераны-военнослужащие погранвойск, семьи жертв, представители ветеранских и некоммерческих объединений а также журналисты.
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