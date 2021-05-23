В Ногайском районе проходит этнофестиваль «Ногай Эл»

Как сообщает издание "Голос степи", всадников вот уже неделю скачущих в ногайские степи, в каждом селе по пути встречали с хлебом и солью, песнями.

Всадники торжественным маршем прошлись по главным улицам райцентра.Для гостей в степи между селами Терекли- Мектеб и Батырмурза установили несколько юрт. В рамках этнофместиваля прошли скачки, а также выставка ногайских традиционных блюд.