Как сообщает издание "Голос степи", всадников вот уже неделю скачущих в ногайские степи, в каждом селе по пути встречали с хлебом и солью, песнями.
Всадники торжественным маршем прошлись по главным улицам райцентра.Для гостей в степи между селами Терекли- Мектеб и Батырмурза установили несколько юрт. В рамках этнофместиваля прошли скачки, а также выставка ногайских традиционных блюд.
В Ногайском районе проходит этнофестиваль «Ногай Эл»
- Автор Хадижат
- 23 мая, 2021. Воскресенье 13:41
В Ногайском районе Дагестана состоялось чествование конников, прибывших с Карачаево- Черкесской Республики, Ставропольского края, Чеченской республики и Дагестана.
Как сообщает издание "Голос степи", всадников вот уже неделю скачущих в ногайские степи, в каждом селе по пути встречали с хлебом и солью, песнями.
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