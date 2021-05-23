Всероссийский урок мужества "Знаменосцы Победы"

Зрителями online-урока стали школьники, молодежь, студенты, кадеты из всех субъектов Российской Федерации. Руководитель военно-патриотического центра «Вымпел Дагестан» Иса Рамазанов комментируя прошедшее мероприятие подчеркнул, что задача проекта "Знаменосцы России" сохранить память о знаменосцах. В акции принимали участие такие организации как "Бессмертный полк", "Юнармия" и "Вымпел".

Координатор от Минмолодежи РД Рашид Абдуллаев, отметил, что проект позволяет детям и молодежи в игровой форме ознакомиться с такими знаковыми событиями, как водружение знамени над Рейхстагом.