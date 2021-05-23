Ученик Центра одаренных детей стал победителем Олимпиады по математике

Финальный этап Олимпиады имени П. Чебышёва по математике для учашихся 5-7 классов прошел 15 и 16 мая в городе Краснодар.

Дагестан на Олимпиаде представляли учащиеся восьми школ, успешно прошедшие региональный этап.

Победителем стал ученик 7 класса Республиканского лицея-интерната «Центр одаренных детей» Низам Гаджиев.

Как подчеркнул преподаватель и наставник победителя Габибула Габибулаев, победа Низама стала возможна в результате отличной подготовки, организованной в РЛИ ЦОД.

"Во многом, это заслуга директора учреждения Шаганэ Баймурзаевны Баймурзаевой, которая уделяет много времени талантливым детям и поддерживает их", заключил Габибулаев.