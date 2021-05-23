ЗАМАНА - Ученик Центра одаренных детей стал победителем Олимпиады по математике

Ученик Центра одаренных детей стал победителем Олимпиады по математике

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23 мая, 2021. Воскресенье 13:02
Ученик Центра одаренных детей стал победителем Олимпиады по математике

Финальный этап Олимпиады имени П. Чебышёва по математике для учашихся 5-7 классов прошел 15 и 16 мая в городе Краснодар.

Ученик Центра одаренных детей стал победителем Олимпиады по математике
Общество

Дагестан на Олимпиаде представляли учащиеся восьми школ, успешно прошедшие региональный этап.
Победителем стал ученик 7 класса Республиканского лицея-интерната «Центр одаренных детей» Низам Гаджиев.
Как подчеркнул преподаватель и наставник победителя Габибула Габибулаев, победа Низама стала возможна в результате отличной подготовки, организованной в РЛИ ЦОД.
"Во многом, это заслуга директора учреждения Шаганэ Баймурзаевны Баймурзаевой, которая уделяет много времени талантливым детям и поддерживает их", заключил Габибулаев.

 

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