ЗАМАНА - В Махачкале у школы установили лазерный пешеходный переход

В Махачкале у школы установили лазерный пешеходный переход

Автор
23 мая, 2021. Воскресенье 12:52
В Махачкале у школы установили лазерный пешеходный переход

В Махачкале у общеобразовательный школы №42 установили первый лазерный пешеходный переход. 

В Махачкале у школы установили лазерный пешеходный переход
Общество
Оборудование оснащено лазерным эффектом:  точки показываются на силуэте человека, тем самым привлекая внимание водителей, независимо от того, какого цвета одежда надета на пешеходе. Наибольший зрительный эффект достигается вечером.
 
Уточним, что переход установлен  в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» Партии «Единая Россия».

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top