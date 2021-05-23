Уточним, что переход установлен в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» Партии «Единая Россия».
В Махачкале у школы установили лазерный пешеходный переход
- Автор Хадижат
- 23 мая, 2021. Воскресенье 12:52
В Махачкале у общеобразовательный школы №42 установили первый лазерный пешеходный переход.
Оборудование оснащено лазерным эффектом: точки показываются на силуэте человека, тем самым привлекая внимание водителей, независимо от того, какого цвета одежда надета на пешеходе. Наибольший зрительный эффект достигается вечером.