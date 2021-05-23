В рамках поездки, главе региона был презентован проект "Школа будущего", который, по мнению Сергея Меликова, необходимо внедрить в систему образования Дагестана, давно требующую изменений.
Подробнее по ссылке
Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов в процессе рабочей поездки в Москву обсудил с руководителем Министерства просвещения Рф Сергеем Кравцовым вопросы развития системы образования в Республике Дагестан.
В рамках поездки, главе региона был презентован проект "Школа будущего", который, по мнению Сергея Меликова, необходимо внедрить в систему образования Дагестана, давно требующую изменений.
Подробнее по ссылке
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..