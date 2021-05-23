ЗАМАНА - Проект «Школа будущего» планируется внедрить в Дагестане

Проект «Школа будущего» планируется внедрить в Дагестане

Автор
23 мая, 2021. Воскресенье 12:17
Проект «Школа будущего» планируется внедрить в Дагестане

Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов в процессе рабочей поездки в Москву обсудил с руководителем Министерства просвещения Рф Сергеем Кравцовым вопросы развития системы образования в Республике Дагестан.

Проект «Школа будущего» планируется внедрить в Дагестане
Общество

В рамках поездки, главе региона был презентован проект "Школа будущего", который, по мнению Сергея Меликова, необходимо внедрить в систему образования Дагестана, давно требующую изменений.

Подробнее по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top