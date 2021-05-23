Слет проводится при участии Министерства образования и науки Республики Дагестан. Организаторами мероприятия ыступят– Малая академия наук и региональное тделение Общероссийской организации «Российское движение школьников». Как сообщает пресс-служба ведомтсва, слет планирует посетить врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев.
В Махачкале пройдет Республиканский слет РДШ
- Автор Хадижат
- 23 мая, 2021. Воскресенье 00:35
III Республиканский слет Российского движения учащихся школ, который посвящен Дню детских общественных объединений, пройдет 24 мая на площадке Малой академии наук РД. Его участниками станут свыше 100 учащихся школ и наставников РДШ учебных заведений республики.