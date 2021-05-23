ЗАМАНА - В Махачкале пройдет Республиканский слет РДШ

В Махачкале пройдет Республиканский слет РДШ

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23 мая, 2021. Воскресенье 00:35
В Махачкале пройдет Республиканский слет РДШ

III Республиканский слет Российского движения учащихся школ, который посвящен Дню детских общественных объединений, пройдет 24 мая на площадке Малой академии наук РД. Его участниками станут свыше 100 учащихся школ и наставников РДШ учебных заведений республики.

В Махачкале пройдет Республиканский слет РДШ
Общество

Слет проводится при участии Министерства образования и науки Республики Дагестан. Организаторами мероприятия ыступят– Малая академия наук и региональное тделение Общероссийской организации «Российское движение школьников». Как сообщает пресс-служба ведомтсва, слет планирует посетить врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев.

 

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