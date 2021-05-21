Почему фейковые новости опасны для Дагестана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках марафона "Новое знание" выразил мнение, какую опасность несут фейковые новости обществу.

"Фейкньюс как орудие используются против нашего государства , мы с этим боремся, борются наши специалисты", – заключил Песков.

Липовые новости часто всплывают и в сообществах соцсетей республики. Как отмечает журналист Гусейн Гусейнов, автор фильма "Кто начал информационную войну против Дагестана", пользователь соцсетей, столкнувшись с тобой или иной информацией, должен сразу же допустить, что эта информация может быть фейком.

" Длительное время туристы боялись хоть в Дагестан, думая, что у нас до сих пор длятся боевые столкновения , а люди прогуливаются по улицам в бронежилетах. На данный момент пришло осознание , что это не правда" , - подчеркнул Гусейн Гусейнов.