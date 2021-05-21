Почему фейковые новости опасны для Дагестана
- Автор Хадижат
- 21 мая, 2021. Пятница 17:25
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках марафона "Новое знание" выразил мнение, какую опасность несут фейковые новости обществу.
"Фейкньюс как орудие используются против нашего государства, мы с этим боремся, борются наши специалисты", – заключил Песков.
Липовые новости часто всплывают и в сообществах соцсетей республики. Как отмечает журналист Гусейн Гусейнов, автор фильма "Кто начал информационную войну против Дагестана", пользователь соцсетей, столкнувшись с тобой или иной информацией, должен сразу же допустить, что эта информация может быть фейком.
"Длительное время туристы боялись хоть в Дагестан, думая, что у нас до сих пор длятся боевые столкновения, а люди прогуливаются по улицам в бронежилетах. На данный момент пришло осознание, что это не правда", - подчеркнул Гусейн Гусейнов.
Присоединиться к онлайн трансляции марафона «Новое знание» можно по ссылке
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