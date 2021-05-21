ЗАМАНА - Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы» пройдет онлайн

Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы» пройдет онлайн

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21 мая, 2021. Пятница 16:02
Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы» пройдет онлайн

Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы» прошел сегодня, 21 мая в онлайн формате. 

Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы» пройдет онлайн
Общество
Гостями и участниками Урока мужества, трансляция которого была организована из телевизионной студии Смоленска, стали потомки знаменоносцев Победы, пользующиеся популярностью актеры и репортеры, представители общероссийских некоммерческих объединений гражданско-патриотической направленности и администрации Смоленской области. В онлайн-уроке приняли участие старшеклассники, молодежь, студенты, кадеты из всех субъектов Российской Федерации

 

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