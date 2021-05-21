Представители Правительства Дагестана возложили цветы к могиле Героя СССР Ризвана Сулейманова.

В этом году, ветеран Великой Отечественной войны, Герой СССР Ризван Сулейманов мог отпраздновать свой вековой юбилей.

Почтить его память на воинском кладбище собрались Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, глава министерства труда и соцразвития региона Изумруд Мугутдинова, руководитель администрации Лакского района Юсуп Магомедов, родственники и знакомые Сулейманова.

Глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов сообщил о значимости проведения таковых мероприятий для сохранения истории.

«Беря во внимание неизменные попытки искажения истории зарубежом, обесценивание роли советского народа в победе, мы должны защитить историческую память и о подвигах таких людей, как Ризван Баширович», - подчеркнул Муслимов.