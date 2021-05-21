ЗАМАНА - Представители Правительства Дагестана возложили цветы к могиле Героя СССР Ризвана Сулейманова.

Представители Правительства Дагестана возложили цветы к могиле Героя СССР Ризвана Сулейманова.

Автор
21 мая, 2021. Пятница 15:03
Представители Правительства Дагестана возложили цветы к могиле Героя СССР Ризвана Сулейманова.

В этом году, ветеран Великой Отечественной войны, Герой СССР Ризван Сулейманов мог отпраздновать свой вековой юбилей.

Представители Правительства Дагестана возложили цветы к могиле Героя СССР Ризвана Сулейманова.
Общество

Почтить его память на воинском кладбище собрались Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, глава министерства труда и соцразвития региона Изумруд Мугутдинова, руководитель администрации Лакского района Юсуп Магомедов, родственники и знакомые Сулейманова.

Глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов сообщил о значимости проведения таковых мероприятий для сохранения истории.

«Беря во внимание неизменные попытки искажения истории зарубежом, обесценивание роли советского народа в победе, мы должны защитить историческую память и о подвигах таких людей, как Ризван Баширович», - подчеркнул Муслимов.

 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top