Танцы, песни и награды: итоги «Всероссийской студенческой весны - 2021»

Фестиваль «Всероссийская студенческая весна - 2021» собрал в Нижнем Новгороде около 3000 студентов со всей России, которые представили свои творческие номера в различных жанрах и направлениях.

Студенты Даггосуниверситета в составе дагестанской делегации отправились покорять творческие вершины.

Хореографический ансамбль «Мой Дагестан» под руководством Ларисы Алибековой выступил с двумя танцевальными номерами. Студент юридического института Гасбула Исаев исполнил кавер-версию песни Линды «Ворона» в номинации «Эстрадная песня». Студентка факультета культуры Амина Гамзатова выступила с авторской песней «Don't let me down», написанной руководителем вокального коллектива Маратом Гурцуловым.

«Ежегодно Всероссийская студенческая весна создаёт невероятную творческую атмосферу в городе, где она проходит. И этот год не стал исключением. Замечательно, что Нижний Новгород собрал тысячи талантливых студентов со всей России, позволив им в очередной раз раскрыть свои таланты, открыть в себе новые грани, поделиться опытом и найти творческие родственные души», – поделился Марат Цургулов.

«У нас остались потрясающие впечатления, для студентов это было приятным приключением и опытом. После выступления ребята устроили экскурсию по достопримечательностям и окрестностям Нижнего Новгорода», - рассказал художественный руководитель студенческого клуба ДГУ Шамиль Шабанов.

Несмотря на высочайшую конкуренцию наши ребята достойно представили как и ВУЗ, так и нашу республику. Амина Гамзатова стала лауреатом 3- й степени, чем порадовала нас всех!

«Каждый раз, когда везем своих студентов на студвесну, обещаем им праздник и веселье, каждый раз у нас остается буря эмоций и впечатлений. Это единственный молодежный именно студенческий фестиваль. В Нижнем Новгороде нам очень понравилось: замечательные площадки, хороший звук, свет, невероятный коллектив из 75 регионов, который так поддерживал нас», - делится впечатлениями руководитель ансамбля «Мой Дагестан» Лариса Алибекова.