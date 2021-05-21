«Здоровье молодежи - актуальная проблема здравоохранения». Студентка ДГУ на форуме «Молодежь и наука»
- Автор Milana Medzhidova
- 21 мая, 2021. Пятница 13:39
Студентка представила результаты социологических исследований, проведённых в рамках работы Центра социологических исследований молодежной среды ДГУ.
«Здоровье молодежи - одна из наиболее значимых социальных ценностей, а его охрана - важная государственная, социально-экономическая и политическая проблема, от эффективности решения которой во многом зависит будущее нашей страны. Проблема состояния здоровья молодого поколения в новых экономических условиях является одной из актуальных в здравоохранении»,– подчеркнула Амина в своем докладе.
Исследование студентки посвящено проблеме ухудшение здоровья учащихся.
Для студенческой молодежи большинства образовательных учреждений характерны постоянное психоэмоциональное напряжение, сокращение продолжительности сна, длительное пребывание в сидячей позе, снижение двигательной активности и времени нахождения на свежем воздухе.
В докладе Амина привела данные опроса, который провел социальный факультет ДГУ совместно с Молодежным центром социологических исследований Даггосуниверситета. Результаты опроса показали, что молодежь безответственно подходит к вопросам здоровья.
«Сохранение и развитие здоровья учащихся должно опираться на современные подходы к формированию культуры здоровья и во многом зависит от организации специализированной системы формирования и сохранения здоровья. Эта система не может сводиться только к традиционному медицинскому обслуживанию, а должна опираться на современные подходы к формированию ЗОЖ. Реализация программы сохранения и развития здоровья учащихся возможна только при условии тесного взаимодействия всех уровней образовательного и воспитательного процессов формирования ЗОЖ, внедрения в учебный процесс здоровье сохраняющих и здоровье развивающих технологий»,– отмечает студентка.
Изменить ситуацию поможет комплексная работа: снижение учебной нагрузки,
«В рамках форума проводилось много дискуссионных лекций. Была рада встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Интересные мастер классы от Высшей школы экономики, обсуждение молодежной политики и насыщенная программа, которая длилась с утра до вечера, произвела на меня только положительные впечатления, как на председателя студенческого научного общества Социального факультета ДГУ», – рассказывает Мамаева.
На форуме приняло участие около 35 регионов России. Отбор проходил по заявленным тезисам.
Специальными гостями форума стали: Валерий Фальков – министр науки и высшего образования Российской Федерации, Дмитрий Чернышенко - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Александр Сергеев – президент ФГБУ «Российская академия наук», академик РАН Вячеслав Никонов – Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Российской Федерации, Глеб Никитин – губернатор Нижегородской области, Председатель Правительства Нижегородской области.
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