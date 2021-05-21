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Территория у озера Ак-Гель – лидер на голосовании по благоустройству
- Автор Арслан
- 21 мая, 2021. Пятница 11:25
Об этом сообщила администрация города Махачкалы.
Об этом сообщила администрация города Махачкалы.
Поддержать этот и другие проекты, по данным источника, можно на сайте za.gorodsreda.ru.
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