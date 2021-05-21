ЗАМАНА - Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит в стране

Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит в стране

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21 мая, 2021. Пятница 00:23
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит в стране

С 17 по 23 мая в Российской Федерации, как и по всему миру, проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, которая была объявлена Организацией Объединенных Наций.

Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит в стране
Общество

Основная тема Недели понижение высокоскоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения также присоединяться к мероприятиям в рамках 6-ой Глобальной недели, высказывать свои просьбы и представления относительно проблематики выполнения высокоскоростного режима, разместив на собственных страничках на сайтах соцсетей видеозаписи и фотографии под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).

 

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взяты из открытых источников
 

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