Основная тема Недели понижение высокоскоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения также присоединяться к мероприятиям в рамках 6-ой Глобальной недели, высказывать свои просьбы и представления относительно проблематики выполнения высокоскоростного режима, разместив на собственных страничках на сайтах соцсетей видеозаписи и фотографии под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит в стране
- Автор Хадижат
- 21 мая, 2021. Пятница 00:23
С 17 по 23 мая в Российской Федерации, как и по всему миру, проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, которая была объявлена Организацией Объединенных Наций.
Основная тема Недели понижение высокоскоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.
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