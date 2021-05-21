Уточним, что в этом году он приурочен к празднованию Дня России 12 июня.
Для участия необходимо подать заявку с 01 апреля 2021 года до 11 июня 2021г. (включительно) по ссылке
Конкурс военной и патриотической приглашает к участию
- Автор Хадижат
- 21 мая, 2021. Пятница 00:43
Всероссийский ежегодный открытый музыкальный онлайн фестиваль-конкурс патриотической песни «День России!» приглашает желающих к участию.
Уточним, что в этом году он приурочен к празднованию Дня России 12 июня.
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