Население информируется о мерах соцподдержки семей с детьми

В соответствии с распоряжением Главы региона о необходимости информирования населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, озвученным во время прямой линии общения с населением, Министерством труда и социального развития Дагестана полготовлен перечень всех выплат и пособий, положенных малоимущим семьям и семьям с детьми.