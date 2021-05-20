Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ведомства.
Население информируется о мерах соцподдержки семей с детьми
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 16:40
В соответствии с распоряжением Главы региона о необходимости информирования населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, озвученным во время прямой линии общения с населением, Министерством труда и социального развития Дагестана полготовлен перечень всех выплат и пособий, положенных малоимущим семьям и семьям с детьми.
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