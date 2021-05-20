Перед учащимися выступили сотрудник Министерства по национальной политике и делам религий РД Абдулхамид Гаджиев, сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Шамиль Алиев, член экспертного совета АТК при Главе РД Микаил Микаилов и другие. В собственных выступлениях специалисты поведали учащимся об угрозе расспостранения идеологии террористической деятельности и радикализма, значимости сохранения этноконфессионального многообразия в государстве, о трудностях наркозависимости в молодежной среде.
В Инновационном колледже Махачкалы обсудили актуальные проблемы молодежи
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 16:23
18 мая, перед студентами Национального Инновационного Колледжа г. Махачкалы посвящённая профилактике идеологии террористической деятельности и радикализма в молодёжной среде.
Последнее от Хадижат
- Депутаты НС РД единогласно поддержали инициативу об увеличении выплат ветеранам в 10 раз
- Вице-премьер Дагестана рассказал на всероссийской выставке о развитии овцеводства в регионе
- Население информируется о мерах соцподдержки семей с детьми
- Президент России наградил дагестанского инженера
- Итоги социально-экономического развития Дагестана за 2020 год рассмотрели на заседании республиканского Правительства