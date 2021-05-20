ЗАМАНА - В Инновационном колледже Махачкалы обсудили актуальные проблемы молодежи

В Инновационном колледже Махачкалы обсудили актуальные проблемы молодежи

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20 мая, 2021. Четверг 16:23
В Инновационном колледже Махачкалы обсудили актуальные проблемы молодежи

18 мая, перед студентами Национального Инновационного Колледжа г. Махачкалы посвящённая профилактике идеологии террористической деятельности и радикализма в молодёжной среде.

В Инновационном колледже Махачкалы обсудили актуальные проблемы молодежи
Общество

Перед учащимися выступили сотрудник Министерства по национальной политике и делам религий РД Абдулхамид Гаджиев, сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Шамиль Алиев, член экспертного совета АТК при Главе РД Микаил Микаилов и другие. В собственных выступлениях специалисты поведали учащимся об угрозе расспостранения идеологии террористической деятельности и радикализма, значимости сохранения этноконфессионального многообразия в государстве, о трудностях наркозависимости в молодежной среде.

 

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