Маламагомед Абдулгамидович Абдурахманов родился в селе Унцукуль Унцукульского района. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Электрические станции».
С 2008 по 2012 гг. занимал должность главного инженера Филиала ОАО «РусГидро» «Ирганайская ГЭС». Является заслуженным гидроэнергетиком РД.
Президент России наградил дагестанского инженера
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 15:21
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и долгую честную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден главный инженер ФГК ПАО «РусГидро «Каскад Верхне-Волжских ГЭС»» Маламагомед Абдурахманов.
Маламагомед Абдулгамидович Абдурахманов родился в селе Унцукуль Унцукульского района. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Электрические станции».
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