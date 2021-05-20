ЗАМАНА - Президент России наградил дагестанского инженера

Президент России наградил дагестанского инженера

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20 мая, 2021. Четверг 15:21
Президент России наградил дагестанского инженера

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и долгую честную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден главный инженер ФГК ПАО «РусГидро «Каскад Верхне-Волжских ГЭС»» Маламагомед Абдурахманов.

Президент России наградил дагестанского инженера
Общество

Маламагомед Абдулгамидович Абдурахманов родился в селе Унцукуль Унцукульского района. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Электрические станции».
С 2008 по 2012 гг. занимал должность главного инженера Филиала ОАО «РусГидро» «Ирганайская ГЭС». Является заслуженным гидроэнергетиком РД.

 

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