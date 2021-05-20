ЗАМАНА - Голосование за объекты благоустройства общественных территорий продолжается

Голосование за объекты благоустройства общественных территорий продолжается

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20 мая, 2021. Четверг 14:12
Голосование за объекты благоустройства общественных территорий продолжается Голосование за объекты благоустройства общественных территорий продолжается

Одной из территорий, представленных в голосовании на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" тал сквер по улице Ленина проспекту Акулиничева в Каспийске.

Голосование за объекты благоустройства общественных территорий продолжается
Общество

Уточним, что площадь его составляет 2750 кв.м. В рамках формирования среды, планируется обеспечение комплексного благоустройства данной общественной территории на одной из главных развязок города: создание парковочной зоны для отдыхающих, замена освещения территории, озеленение и установка скамеек, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Напомним, что голосование за объекты для предстоящего благоустройства проходит на сайте za.gorodsreda.ru.

 

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