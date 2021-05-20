Уточним, что площадь его составляет 2750 кв.м. В рамках формирования среды, планируется обеспечение комплексного благоустройства данной общественной территории на одной из главных развязок города: создание парковочной зоны для отдыхающих, замена освещения территории, озеленение и установка скамеек, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Напомним, что голосование за объекты для предстоящего благоустройства проходит на сайте za.gorodsreda.ru.
Голосование за объекты благоустройства общественных территорий продолжается
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 14:12
Одной из территорий, представленных в голосовании на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" тал сквер по улице Ленина проспекту Акулиничева в Каспийске.
Уточним, что площадь его составляет 2750 кв.м. В рамках формирования среды, планируется обеспечение комплексного благоустройства данной общественной территории на одной из главных развязок города: создание парковочной зоны для отдыхающих, замена освещения территории, озеленение и установка скамеек, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
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