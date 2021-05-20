Владелец дорогого мерседеса оказался должником

О том, что гражданин, передвигающийся по городу на автомобиле Mercedes-Maybach, имеет задолженность по налогам, страховым взносам и сборам на сумму более 150 тысяч рублей, выяснилось по итогам совместных с УГИБДД МВД по РД и ГДУ РД «Центр организации дорожного движения» рейдовых мероприятий.