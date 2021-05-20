ЗАМАНА - Владелец дорогого мерседеса оказался должником

Владелец дорогого мерседеса оказался должником

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20 мая, 2021. Четверг 13:22
Владелец дорогого мерседеса оказался должником

О том, что гражданин, передвигающийся по городу на автомобиле Mercedes-Maybach, имеет задолженность по налогам, страховым взносам и сборам на сумму более 150 тысяч рублей, выяснилось по итогам совместных с УГИБДД МВД по РД и ГДУ РД «Центр организации дорожного движения» рейдовых мероприятий.

Владелец дорогого мерседеса оказался должником
Общество

Должнику объяснили, в случае невыплаты средств в отношении него будут приняты принудительные меры. Так, долги были погашены на месте. Квитанция об оплате задолженности была передана судебному приставу – исполнителю.

 

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