Должнику объяснили, в случае невыплаты средств в отношении него будут приняты принудительные меры. Так, долги были погашены на месте. Квитанция об оплате задолженности была передана судебному приставу – исполнителю.
Владелец дорогого мерседеса оказался должником
- Автор Арслан
- 20 мая, 2021. Четверг 13:22
О том, что гражданин, передвигающийся по городу на автомобиле Mercedes-Maybach, имеет задолженность по налогам, страховым взносам и сборам на сумму более 150 тысяч рублей, выяснилось по итогам совместных с УГИБДД МВД по РД и ГДУ РД «Центр организации дорожного движения» рейдовых мероприятий.