ЗАМАНА - В Махачкале отключат горячую воду

В Махачкале отключат горячую воду

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20 мая, 2021. Четверг 13:09
В Махачкале отключат горячую воду

Без горячего водоснабжения, как сообщил «Дагправде» представитель столичных теплосетей, жители города останутся на две недели.

В Махачкале отключат горячую воду
Общество

Отсутствие воды, по данным источника, связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.

О том, что какие адреса попадают под отключение – смотрите тут.

 

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