Отсутствие воды, по данным источника, связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.
О том, что какие адреса попадают под отключение – смотрите тут.
Без горячего водоснабжения, как сообщил «Дагправде» представитель столичных теплосетей, жители города останутся на две недели.
Отсутствие воды, по данным источника, связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.
О том, что какие адреса попадают под отключение – смотрите тут.
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