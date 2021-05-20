ЗАМАНА - Дагестанских журналистов взяли под контроль

Дагестанских журналистов взяли под контроль

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20 мая, 2021. Четверг 12:05
Дагестанских журналистов взяли под контроль

Отныне, согласно законопроекту, подразумевающему ужесточение правил цитирования журналистами других средств массовой информации, работникам данной сферы запрещается ссылаться на несуществующие источники, сообщает «Дагестанская правда».

Дагестанских журналистов взяли под контроль
Общество

Ранее, напомним, работники СМИ не несли ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, теперь же ответственность накладывается в основном на главного редактора, а также на журналиста, опубликовавшего ложную информацию.

 

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