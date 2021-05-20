Ранее, напомним, работники СМИ не несли ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, теперь же ответственность накладывается в основном на главного редактора, а также на журналиста, опубликовавшего ложную информацию.
Дагестанских журналистов взяли под контроль
- Автор Арслан
- 20 мая, 2021. Четверг 12:05
Отныне, согласно законопроекту, подразумевающему ужесточение правил цитирования журналистами других средств массовой информации, работникам данной сферы запрещается ссылаться на несуществующие источники, сообщает «Дагестанская правда».