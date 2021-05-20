Дагестанских журналистов взяли под контроль

Ранее, напомним, работники СМИ не несли ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, теперь же ответственность накладывается в основном на главного редактора, а также на журналиста, опубликовавшего ложную информацию.