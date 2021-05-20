Фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в Дагестане

Фестиваль ГТО среди семейных команд состоится в республике 5-6 июня на стадионе имени Е. Исинбаевой в Махачкале.

Физкультурно-спортивное мероприятие проводится в рамках общегосударственного проекта «Спорт норма жизни».

Задачей фестиваля является привлечение разных категорий жителей к периодическим занятиям физкультурой и спортом

Задачка фестиваля отбор дагестанской команды для участия финальном этапе всероссийского фестиваля в числе семейных команд, который пройдет 8-12 июля в Ставрополе.

К участию в региональном этапе приглашаются семейные команды. Возраст участников от 9 и до 69 лет.