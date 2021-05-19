«Единая Россия» детально проработала с Правительством главные положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации», заключил Андрей Турчак.
Секретарь Генерального совета партии отметил, что в планах принять закон в рамках текущей сессии Государственной Думы, с целью быстрее довести газ до населения.
«Единая Россия» внесет законопроект о бесплатном подключении людей к газу
- Автор Хадижат
- 19 мая, 2021. Среда 18:14
В тексте документа прямо указано доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств людей, выделил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в процессе заседания Президента России Владимира Путина с членами Кабинета министров 19 мая.
«Единая Россия» детально проработала с Правительством главные положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации», заключил Андрей Турчак.
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