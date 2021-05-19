Минобрнауки Дагестан усилит контроль за реализацией нацпроекта «Образование»
- Автор Хадижат
- 19 мая, 2021. Среда 16:03
В текущем году, в рамках нацпроекта «Образование» в Республике Дагестан Министерством образования и науки РД намечена реализация региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» с общим размером выделения финансовых средств 832,5 млн руб.
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