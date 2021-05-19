ЗАМАНА - Городские власти встретились с представителями поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки

Городские власти встретились с представителями поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки

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19 мая, 2021. Среда 15:55
Городские власти встретились с представителями поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки

Основным вопросом встреч стало рассмотрение возможности строительства объектов социальной инфраструктуры на территории этих поселков.

Городские власти встретились с представителями поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки
Общество

Также в ходе встречи были озвучены предложения рассмотреть возможность размещения объектов дошкольного образования на землях, находящихся на балансе муниципалитета.
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