Ветеранам войны увеличат пособия

Сергей Меликов, в рамках заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РД озвучил, что поддержал инициативу председателя правительства Дагестана и с июня текущего года ветераны будут получать пособия в размере двадцать тысяч рублей в месяц. Уточним, что до мая месяца они получали по две тысячи.

Главный редактор газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, член координационного совета региональных СМИ при Общественной палате РФ Арсен Юсупов прокомментировал увеличение выплат ветеранам в десять раз.

"В этом году, в республиканских СМИ было подготовлено много публикаций, в которых рассказали о жизненном пути почти всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сегодня на территории региона. С одной стороны, это радует, так как на опыте этих великих людей, без страха вставших на защиту своей родины, мы воспитываем новое поколение. Но с другой стороны мы понимаем, что ветеранов с каждым годом становится все меньше. Приятно, что руководство региона сегодня понимает, что заботится о них нужно не только первые десять дней мая, но и постоянно, особенно наблюдая за тем повышением цен, которые происходит в стране", заключил Юсупов.