В Дагестане обсудили возможность реконструкции неиспользуемых помещений Дагестанского музея изобразительных искусств

С положением дел председателя Правительства Дагестана ознакомили министр культуры Зарема Бутаева и директор ДМИИ Салихат Гамзатова. В результате осмотра двухэтажного помещения площадью более 400 квадратных метров, переданного музею для хранения фондов еще в 2015 году, но не используемого, по причине непригодного, ветхого состояния было решено проработать вопрос его реконструкции с привлечением частных инвестиций.