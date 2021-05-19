ЗАМАНА - В Дагестане обсудили возможность реконструкции неиспользуемых помещений Дагестанского музея изобразительных искусств

В Дагестане обсудили возможность реконструкции неиспользуемых помещений Дагестанского музея изобразительных искусств

Автор
19 мая, 2021. Среда 14:35
В Дагестане обсудили возможность реконструкции неиспользуемых помещений Дагестанского музея изобразительных искусств

Абдулпатах Амирханов посетил Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой с целью изучения назревшего вопроса реконструкции помещении, отведенных под музейные фонды и реставрационные помещения.

В Дагестане обсудили возможность реконструкции неиспользуемых помещений Дагестанского музея изобразительных искусств
Общество

С положением дел председателя Правительства Дагестана ознакомили министр культуры Зарема Бутаева и директор ДМИИ Салихат Гамзатова. В результате осмотра двухэтажного помещения площадью более 400 квадратных метров, переданного музею для хранения фондов еще в 2015 году, но не используемого, по причине непригодного, ветхого состояния было решено проработать вопрос его реконструкции с привлечением частных инвестиций.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top