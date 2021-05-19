С положением дел председателя Правительства Дагестана ознакомили министр культуры Зарема Бутаева и директор ДМИИ Салихат Гамзатова. В результате осмотра двухэтажного помещения площадью более 400 квадратных метров, переданного музею для хранения фондов еще в 2015 году, но не используемого, по причине непригодного, ветхого состояния было решено проработать вопрос его реконструкции с привлечением частных инвестиций.
В Дагестане обсудили возможность реконструкции неиспользуемых помещений Дагестанского музея изобразительных искусств
- Автор Хадижат
- 19 мая, 2021. Среда 14:35
Абдулпатах Амирханов посетил Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой с целью изучения назревшего вопроса реконструкции помещении, отведенных под музейные фонды и реставрационные помещения.
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