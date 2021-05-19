Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Прежде всего, глава региона сообщил, что вопросы, связанные с коронавирусом, по-прежнему остаются в зоне пристального внимания руководства страны.

"Год назад Дагестан вышел на высший уровень количества заболевших по коронавирусной инфекции, что, к несчастью, привело также к катастрофическим результатам. Почти в каждой семье столкнулись с болезнью, во многих это привело к трагическим последствиям", заключил руководитель региона.

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