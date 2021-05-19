Прежде всего, глава региона сообщил, что вопросы, связанные с коронавирусом, по-прежнему остаются в зоне пристального внимания руководства страны.
"Год назад Дагестан вышел на высший уровень количества заболевших по коронавирусной инфекции, что, к несчастью, привело также к катастрофическим результатам. Почти в каждой семье столкнулись с болезнью, во многих это привело к трагическим последствиям", заключил руководитель региона.
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Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
- Автор Хадижат
- 19 мая, 2021. Среда 08:37
Врио Главы РД Сергей Меликов во вторник, 18 мая, провел очередное заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан.
Прежде всего, глава региона сообщил, что вопросы, связанные с коронавирусом, по-прежнему остаются в зоне пристального внимания руководства страны.
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