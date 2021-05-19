ЗАМАНА - Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

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19 мая, 2021. Среда 08:37
Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Врио Главы РД Сергей Меликов во вторник, 18 мая, провел очередное заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан.

Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Общество

Прежде всего, глава региона сообщил, что вопросы, связанные с коронавирусом, по-прежнему остаются в зоне пристального внимания руководства страны.
"Год назад Дагестан вышел на высший уровень количества заболевших по коронавирусной инфекции, что, к несчастью, привело также к катастрофическим результатам. Почти в каждой семье столкнулись с болезнью, во многих это привело к трагическим последствиям", заключил руководитель региона.
Подробнее о ходе заседания по ссылке

 

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