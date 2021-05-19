ЗАМАНА - В офтальмологической больнице в Махачкале прошла тренировочная эвакуация

В офтальмологической больнице в Махачкале прошла тренировочная эвакуация

Автор
19 мая, 2021. Среда 00:28
В офтальмологической больнице в Махачкале прошла тренировочная эвакуация

В рамках Недели безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республиканской офтальмологической больнице в Махачкале, прошла тренировочная эвакуация, сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.

В офтальмологической больнице в Махачкале прошла тренировочная эвакуация
Общество

«По легенде учений в Единую диспетчерскую службу от старшей медсестры медучреждения были получены сведения о возгорании в процедурном кабинете. В итоге недлинного замыкания началось возгарание. В сжатый срок на место чрезвычайного происшествия выехали огнеборцы ПСЧ №7, эвакуировавшие пациентов, медицинский персонал и в считанные мгновения устранившие пожар», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Стоит отметить, что главной задачей Всероссийской недели безопасности является привлечение внимания жителей к вопросам всеохватывающей безопасности, предупреждение гибели людей, в особенности детей, старых людей и граждан,которые имеют ограниченные возможности здоровья.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top