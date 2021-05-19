В офтальмологической больнице в Махачкале прошла тренировочная эвакуация

В рамках Недели безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республиканской офтальмологической больнице в Махачкале, прошла тренировочная эвакуация, сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.

«По легенде учений в Единую диспетчерскую службу от старшей медсестры медучреждения были получены сведения о возгорании в процедурном кабинете. В итоге недлинного замыкания началось возгарание. В сжатый срок на место чрезвычайного происшествия выехали огнеборцы ПСЧ №7, эвакуировавшие пациентов, медицинский персонал и в считанные мгновения устранившие пожар», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Стоит отметить, что главной задачей Всероссийской недели безопасности является привлечение внимания жителей к вопросам всеохватывающей безопасности, предупреждение гибели людей, в особенности детей, старых людей и граждан,которые имеют ограниченные возможности здоровья.