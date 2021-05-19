Арсен Юсупов: "Будущее развитие нашей страны напрямую зависит от развития образования"

По словам эксперта, сегодня образование в нашей стране испытывает глубокий системный кризис. "Все понимают, что вытащить его из этого состояния может только Президент, рядом принятых решений и перезапуск общества "Знание" одно из них. Будущее развитие нашей страны напрямую зависит от развития образования, а в эпоху цифровых технологий особенно важно то, что особое внимание в реализации проекта будет уделено онлайн-формату. Я думаю, за время пандемии работать в онлайн научились даже представители старшего поколения, которые не воспринимали онлайн обучение всерьез ранее. Сегодня же это наиболее доступный способ получения новых знаний", заключил Юсупов