По словам эксперта, сегодня образование в нашей стране испытывает глубокий системный кризис. "Все понимают, что вытащить его из этого состояния может только Президент, рядом принятых решений и перезапуск общества "Знание" одно из них. Будущее развитие нашей страны напрямую зависит от развития образования, а в эпоху цифровых технологий особенно важно то, что особое внимание в реализации проекта будет уделено онлайн-формату. Я думаю, за время пандемии работать в онлайн научились даже представители старшего поколения, которые не воспринимали онлайн обучение всерьез ранее. Сегодня же это наиболее доступный способ получения новых знаний", заключил Юсупов
Арсен Юсупов: "Будущее развитие нашей страны напрямую зависит от развития образования"
- Автор Хадижат
- 19 мая, 2021. Среда 00:14
Главный редактор газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, член координационного совета региональных СМИ при Общественной палате РФ Арсен Юсупов прокомментировал реорганизацию работы общества "Знание" и его перезапуск в онлайн формате.
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