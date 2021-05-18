1-ый рейс Боинга был совершен из аэродрома Санкт-Петербурга.
Координатор проекта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков сообщил, что в дальнейшем Республика Дагестан сумеет снова принимать участие в конкурсе и возможно, в честь одного из населенных пунктов региона идет назван еще один самолет авиакомпании.
Самолет «Дербент» впервые приземлился в Махачкале
- Автор Хадижат
- 18 мая, 2021. Вторник 15:46
В аэропорту Махачкалы приземлился самолет авиаперевозчика «Россия», названный в честь древнего города Дербент.
1-ый рейс Боинга был совершен из аэродрома Санкт-Петербурга.
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