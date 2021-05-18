Самолет «Дербент» впервые приземлился в Махачкале

1-ый рейс Боинга был совершен из аэродрома Санкт-Петербурга.

Координатор проекта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков сообщил, что в дальнейшем Республика Дагестан сумеет снова принимать участие в конкурсе и возможно, в честь одного из населенных пунктов региона идет назван еще один самолет авиакомпании.