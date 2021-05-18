ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в просветительском онлайн марафоне

Дагестанцев приглашают принять участие в просветительском онлайн марафоне

Автор
18 мая, 2021. Вторник 14:49
Дагестанцев приглашают принять участие в просветительском онлайн марафоне

Успешные, добившиеся высоких результатах в своих сферах деятельности граждане России и зарубежья поделятся накопленным опытом в рамках марафона "Новое знание".

Дагестанцев приглашают принять участие в просветительском онлайн марафоне
Общество

Так, например, спикерами марафона станут Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер и другие.
Отметим, что работа форума пройдет с 20 по 22 мая. Эксперты выступят в восьми регионах страны с лекциями, открытыми уроками, интервью и обсуждениями. Всего запланировано более ста выступлений. Стоит отметить, что следить за марафоном можно будет на официальном сайте ""Новое знание".

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top