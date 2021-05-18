Дагестанцев приглашают принять участие в просветительском онлайн марафоне

Так, например, спикерами марафона станут Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер и другие.

Отметим, что работа форума пройдет с 20 по 22 мая. Эксперты выступят в восьми регионах страны с лекциями, открытыми уроками, интервью и обсуждениями. Всего запланировано более ста выступлений. Стоит отметить, что следить за марафоном можно будет на официальном сайте ""Новое знание".