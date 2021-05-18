Так, например, спикерами марафона станут Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер и другие.
Отметим, что работа форума пройдет с 20 по 22 мая. Эксперты выступят в восьми регионах страны с лекциями, открытыми уроками, интервью и обсуждениями. Всего запланировано более ста выступлений. Стоит отметить, что следить за марафоном можно будет на официальном сайте ""Новое знание".
Дагестанцев приглашают принять участие в просветительском онлайн марафоне
- Автор Хадижат
- 18 мая, 2021. Вторник 14:49
Успешные, добившиеся высоких результатах в своих сферах деятельности граждане России и зарубежья поделятся накопленным опытом в рамках марафона "Новое знание".
Так, например, спикерами марафона станут Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер и другие.
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