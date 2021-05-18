ЗАМАНА - Дагестанцы подали 36 тысяч заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Дагестанцы подали 36 тысяч заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

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18 мая, 2021. Вторник 10:03
Дагестанцы подали 36 тысяч заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Напомним, второй год шествие «Бессмертного полка» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проходит в онлайн режиме. На этот раз, дагестанцы, став активными участниками акции, направили более 36 тысяч анкет ветеранов.

Дагестанцы подали 36 тысяч заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка»
Общество

Как подчеркнул глава Минмолодежи Дагестана Камил Саидов, к шествию подключились общественники, профессиональные сообщества и все муниципалитеты. Это для нас на самом деле важная, необходимая акция, принимая участие в которой мы отдаем дань памяти и благодарим наших победителей", заключил Саидов. Отметил активность региона и руководитель штаба движения «Бессмертный полк России» в Республике Дагестан Мухтар Амиров подчеркнув, что это свидетельствует о высоком нравственном и патриотическом духе дагестанцев.
Уточним, что в текущем году для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк» было подано почти 2,5 млн заявок со всего мира, из которых около 2 млн были одобрены. Запись трансляции доступна к просмотру до 31 мая по ссылке

 

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