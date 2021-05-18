ЗАМАНА - Массажист отделения соцобслуживания исполнила мечту подопечной

Массажист отделения соцобслуживания исполнила мечту подопечной

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18 мая, 2021. Вторник 00:28
Массажист отделения соцобслуживания исполнила мечту подопечной

Сотрудница Каспийского комплексного центра министерства труда и соцзащиты республики Хамис Ахмедова исполнила мечту 14-летней Анжелы Курбановой.

Массажист отделения соцобслуживания исполнила мечту подопечной
Общество

Как сообщает пресс-служба ведомства, массажист отделения соцобслуживания, узнав о мечте своей подопечной  -познакомиться с исполнительницей дагестанской эстрады Хавой Курбановой, организовала эту встречу для девочки, чем подарила ей массу теплых, положительных эмоций. 

 

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