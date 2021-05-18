Как сообщает пресс-служба ведомства, массажист отделения соцобслуживания, узнав о мечте своей подопечной -познакомиться с исполнительницей дагестанской эстрады Хавой Курбановой, организовала эту встречу для девочки, чем подарила ей массу теплых, положительных эмоций.
Массажист отделения соцобслуживания исполнила мечту подопечной
- Автор Хадижат
- 18 мая, 2021. Вторник 00:28
Сотрудница Каспийского комплексного центра министерства труда и соцзащиты республики Хамис Ахмедова исполнила мечту 14-летней Анжелы Курбановой.