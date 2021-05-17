Уточним, что открытие детсада состоялось в результате работы ответственных структур, после обращения с данной просьбой в мобильную приемную Президента России жительницы города Аиды Келеметовой.
Детский сад построен в рамках нацпроекта "Демография".
В Буйнакске состоялось открытие детского сада "Жемчужинка", рассчитанного на пребывание шестидесяти детей. В праздничном мероприятии принял участие 1-ый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев.
Уточним, что открытие детсада состоялось в результате работы ответственных структур, после обращения с данной просьбой в мобильную приемную Президента России жительницы города Аиды Келеметовой.
Детский сад построен в рамках нацпроекта "Демография".
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