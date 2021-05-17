Отцу и сыну помогли вернуться на родину

В праздничный для всех мусульман день, в семье Магомеда Муртазалиева произошло долгожданное радостное событие: вместе с сыном ему удалось вернуться на родину.

Ранее мужчина с пятилетним ребенком пытался незаконно пересечь границу и попасть из Казахстана в Дагестан. На руках у него был лишь паспорт времен СССР. Мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. А мальчишка, разлученный с отцом, попал в Дом ребенка. По рассказам отца, мать ребенка (уроженка Узбекистана) вернулась на родину и больше судьбой сына не интересовалась.

При поддержке УФМС МВД РД стало возможным в сжатые сроки восстановить все нужные документы для воссоединения семьи и возвращения их на родину. Из Астрахани мальчишку привезла Уполномоченная по правам ребенка Марина Ежова. На перроне в Махачкале маленького Кадыра встречала дружная, большая семья, готовая поддержать мальчика и окружить его заботой, вниманием и любовью.