ЗАМАНА - Отцу и сыну помогли вернуться на родину

Отцу и сыну помогли вернуться на родину

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17 мая, 2021. Понедельник 14:19
Отцу и сыну помогли вернуться на родину

В праздничный для всех мусульман день,  в семье Магомеда Муртазалиева произошло долгожданное радостное событие: вместе с сыном ему удалось вернуться на родину.

Отцу и сыну помогли вернуться на родину
Общество

Ранее мужчина с пятилетним ребенком пытался незаконно пересечь границу и попасть из Казахстана в Дагестан. На руках у него был лишь паспорт времен СССР. Мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. А мальчишка, разлученный с отцом, попал в Дом ребенка. По рассказам отца, мать ребенка (уроженка Узбекистана) вернулась на родину и больше судьбой сына не интересовалась.

При поддержке УФМС МВД РД стало возможным в сжатые сроки восстановить все нужные документы для воссоединения семьи и возвращения их на родину. Из Астрахани мальчишку привезла Уполномоченная по правам ребенка Марина Ежова. На перроне в Махачкале маленького Кадыра встречала дружная, большая семья, готовая поддержать мальчика и окружить его заботой, вниманием и любовью.

 

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