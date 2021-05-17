ЗАМАНА - Нуждающейся семье в Дагестане помогли приобрести жилье

Нуждающейся семье в Дагестане помогли приобрести жилье

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17 мая, 2021. Понедельник 14:02
Нуждающейся семье в Дагестане помогли приобрести жилье

Благотворительный фонд "Инсан" при помощи неравнодушного населения приобрел для нуждающейся семьи недвижимость, готовую для проживания.

Нуждающейся семье в Дагестане помогли приобрести жилье
Общество

Саният Шахвеледова мать троих детей, воспитывать и содержать которых ей приходится самостоятельно. При помощи неравнодушных людей благотворительный фонд "Инсан" приобрёл жилье и провел ремонтные работы, создав для Саният и её детишек условия для проживания», сообщают СМИ представители Фонда.
С новосельем многодетную мама поздравил полномочный представитель Муфтията РД в ЮТО Хусейн Гаджиев. Праздник Ураза-Байрам семья отметила уже в собственном жилье.

 

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