Саният Шахвеледова мать троих детей, воспитывать и содержать которых ей приходится самостоятельно. При помощи неравнодушных людей благотворительный фонд "Инсан" приобрёл жилье и провел ремонтные работы, создав для Саният и её детишек условия для проживания», сообщают СМИ представители Фонда.
С новосельем многодетную мама поздравил полномочный представитель Муфтията РД в ЮТО Хусейн Гаджиев. Праздник Ураза-Байрам семья отметила уже в собственном жилье.
Нуждающейся семье в Дагестане помогли приобрести жилье
- Автор Хадижат
- 17 мая, 2021. Понедельник 14:02
Благотворительный фонд "Инсан" при помощи неравнодушного населения приобрел для нуждающейся семьи недвижимость, готовую для проживания.
Саният Шахвеледова мать троих детей, воспитывать и содержать которых ей приходится самостоятельно. При помощи неравнодушных людей благотворительный фонд "Инсан" приобрёл жилье и провел ремонтные работы, создав для Саният и её детишек условия для проживания», сообщают СМИ представители Фонда.
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