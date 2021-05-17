Нуждающейся семье в Дагестане помогли приобрести жилье

Саният Шахвеледова мать троих детей, воспитывать и содержать которых ей приходится самостоятельно. При помощи неравнодушных людей благотворительный фонд "Инсан" приобрёл жилье и провел ремонтные работы, создав для Саният и её детишек условия для проживания», сообщают СМИ представители Фонда.

С новосельем многодетную мама поздравил полномочный представитель Муфтията РД в ЮТО Хусейн Гаджиев. Праздник Ураза-Байрам семья отметила уже в собственном жилье.