Конкурс задается целью содействовать популяризации национальных традиций и обычаев; формированию интереса а также воспитанию уважительного отношения к культуре и искусству различных народов.
Участники должны представить конкурсные работы, вышедшие в СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года. Подробнее о номинациях и правилах участия по ссылке
Конкурс "Многоликая Россия" продолжает прием заявок
- Автор Хадижат
- 17 мая, 2021. Понедельник 13:53
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявлен прием заявок на участие в XIII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия».
Конкурс задается целью содействовать популяризации национальных традиций и обычаев; формированию интереса а также воспитанию уважительного отношения к культуре и искусству различных народов.
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