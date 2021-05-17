Конкурс "Многоликая Россия" продолжает прием заявок

Конкурс задается целью содействовать популяризации национальных традиций и обычаев; формированию интереса а также воспитанию уважительного отношения к культуре и искусству различных народов.

Участники должны представить конкурсные работы, вышедшие в СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года. Подробнее о номинациях и правилах участия по ссылке