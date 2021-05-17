ЗАМАНА - Конкурс "Многоликая Россия" продолжает прием заявок

Конкурс "Многоликая Россия" продолжает прием заявок

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17 мая, 2021. Понедельник 13:53
Конкурс &quot;Многоликая Россия&quot; продолжает прием заявок

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявлен прием заявок на участие в XIII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия».

Конкурс "Многоликая Россия" продолжает прием заявок
Общество

Конкурс задается целью содействовать популяризации национальных традиций и обычаев; формированию интереса а также воспитанию уважительного отношения к культуре и искусству различных народов.
Участники должны представить конкурсные работы, вышедшие в СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года. Подробнее о номинациях и правилах участия по ссылке

 

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