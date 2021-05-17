Поверив незнакомцу, который представился сотрудником банка, пожилой мужчина обналичил деньги на сберегательном счете и по указаниям мошенника перевел их на указанный им номер.
Возбуждено уголовное дело.
По словам 73-летнего дагестанца, мошенники украли у него 100 тысяч рублей.
Поверив незнакомцу, который представился сотрудником банка, пожилой мужчина обналичил деньги на сберегательном счете и по указаниям мошенника перевел их на указанный им номер.
Возбуждено уголовное дело.
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